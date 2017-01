Özoguz: „Integration ist in unserem ureigenen Interesse“

Connect on Linked in

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat trotz gesunkener Flüchtlingszahlen dazu aufgerufen, bei der Integrationsanstrengung nicht nachzulassen: „Es ist in unserem ureigenen Interesse, dass wir jeden Flüchtling, der in Deutschland bleiben darf, bei uns integrieren“, sagte Özoguz der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe). „Dieser Herausforderung müssen wir uns in Zeiten hoher wie niedriger Zuzugszahlen stellen.“ Die Bereitschaft der Bevölkerung, dabei mitzuwirken, werde davon abhängen, wie schnell es gelinge, deutlich zu machen, wer in Deutschland bleiben dürfe und wer nicht. „Ich vertraue hier ganz auf die Integrationskraft Deutschlands, sie ist stärker als viele meinen.“

Foto: Aydan Özoğuz, über dts Nachrichtenagentur