Österreich will Kurswechsel bei Energiewende in Deutschland erzwingen

Österreich will einen Kurswechsel bei der Energiewende in Deutschland erzwingen und strebt dazu ein Bündnis mit anderen EU-Staaten an. „Die deutsche Energiewende erschwert eine Energiewende in Österreich und anderen europäischen Ländern“, sagte der österreichische Umweltminister Andrä Rupprechter dem „Spiegel“. „Deutschland produziert zu viel billigen Strom, den Länder wie Österreich dann abnehmen müssen. Mit den derzeitigen Strompreisen ist eine Investition in Wasserkraft oder Windkraft ohne staatliche Hilfe nicht wettbewerbsfähig.“

Rupprechter, Mitglied der konservativen ÖVP, führt derzeit Gespräche in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten, um eine Art Energieallianz gegen Deutschland zu schmieden. „Wir nutzen alle Gelegenheiten auch mit den Umweltministern der Visegrád-Länder, um uns abzustimmen“, sagte Rupprechter. „Die Richtung der deutschen Energiewende ist einfach falsch.“ Der Österreicher kritisiert vor allem den Anstieg der umweltschädlichen Kohleverstromung in Deutschland.

Foto: Windräder, über dts Nachrichtenagentur