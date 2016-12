Öffentliche Bildungsausgaben steigen 2016 auf 129,2 Milliarden Euro

Connect on Linked in

Bund, Länder und Gemeinden haben für das Jahr 2016 Bildungsausgaben in Höhe von 129,2 Milliarden Euro veranschlagt: Das sind 5,0 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) im Rahmen des Bildungsfinanzberichts 2016 am Donnerstag mit. Der Bildungsfinanzbericht wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie der Kultusministerkonferenz erstellt. Endgültige Angaben zu den öffentlichen Bildungsausgaben liegen derzeit bis zum Jahr 2013 vor.

Die öffentlichen Bildungsausgaben beliefen sich demnach im Jahr 2013 auf 117,0 Milliarden Euro. Davon stellten der Bund 8,1 Milliarden Euro, die Länder 83,7 Milliarden Euro und die Gemeinden 25,1 Milliarden Euro bereit. Mehr als die Hälfte dieser öffentlichen Bildungsausgaben wurden für Schulen aufgewendet. Von den Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushaltes (Bund, Länder und Gemeinden, ohne Sozialversicherungssystem) entfiel im Jahr 2013 rund ein Fünftel (19,9 Prozent) auf Bildung. In den Ländern wurden durchschnittlich 37,3 Prozent und in den Gemeinden 13,1 Prozent für Bildung verausgabt. Beim Bund lag der Anteil der Bildungsausgaben bei 4,7 Prozent. Im Bildungsfinanzbericht sind neben den Bildungsausgaben der öffentlichen Haushalte auch die von Unternehmen, privaten Haushalten, der Bundesagentur für Arbeit und die vom Ausland finanzierten Bildungsausgaben sowie Forschungsausgaben enthalten. Die gesamten privaten und öffentlichen Ausgaben werden durch das konzeptionell umfassendere Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft dargestellt. Im Jahr 2013 stieg das Budget für Bildung, Forschung und Wissenschaft auf insgesamt 257,4 Milliarden Euro, teilten die Statistiker weiter mit. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) entsprach dies einem Anteil von 9,1 Prozent. Nach vorläufigen Berechnungen erhöhten sich die Ausgaben im Jahr 2014 um weitere 8,2 Milliarden Euro auf 265,5 Milliarden Euro. Dies entsprach weiterhin 9,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Von den Gesamtausgaben des Budgets für Bildung, Forschung und Wissenschaft entfielen im Jahr 2013 insgesamt 186,5 Milliarden Euro auf den Bildungsbereich, einschließlich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung an Hochschulen in Höhe von 14,3 Milliarden Euro.



