Norbert Haug berät FDP-Chef Lindner

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Der ehemalige Motorsportchef von Mercedes, Norbert Haug, ist neuer Berater des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Das berichtet „Bild“ (Mittwoch) unter Berufung auf FDP-Kreise. Danach ist Haug Mitglied im Wirtschaftsforum der Partei.

Das Gremium, welches Anfang 2016 gegründet wurde, will die FDP-Führung unter anderem in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen beraten. Haug ist dem Gremium vor kurzem beigetreten. Das Wirtschaftsforum hat mittlerweile 77 Mitglieder, schreibt die Zeitung weiter. Ebenfalls neu in dem Beratergremium sind Bayer-Aufsichtsratschef Werner Wenning, Bitburger-Geschäftsführer Matthäus Niewodniczanski und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther.



Foto: Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur