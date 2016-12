Neuseelands Ministerpräsident John Key erklärt Rücktritt

Print This Post

Neuseelands Ministerpräsident John Key hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. „Zehn Jahre an der Spitze sind eine lange Zeit. Ich schulde meiner Familie, ein wenig nach Hause zu kommen“, sagte Key am Montag.

Regierungschef war Key allerdings erst seit 2008, vorher war er bereits Chef der konservativen National Party, deren Vorsitz er nun ebenfalls niederlegen will. „Das Spitzenpersonal neigt dazu, zu lange zu bleiben“, so Key. 2017 wird in Neuseeland wieder gewählt. Die Legislaturperiode des Repräsentantenhaus dauert bei den „Kiwis“ nur drei Jahre.