Nahles will Absinken des Rentenniveaus unter eine Mindesthöhe verhindern

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will das Absinken des Rentenniveaus unter eine Mindesthöhe in den kommenden Jahrzehnten verhindern. „Bis 2030 haben wir ein Sicherungsniveau im gesetzlichen Bereich verabredet, im Gesetz ist also eine Haltelinie und danach aber nicht mehr“, sagte Nahles am Dienstagabend nach einem Spitzentreffen mit Sozialverbänden, Gewerkschaften und Arbeitgebern in Berlin in den „ARD-Tagesthemen“. „Das geht nicht, da müssen wir handeln.“

Bis November werde sie einen Vorschlag für die Mindesthöhe bis zum Jahr 2045 vorlegen, kündigte die Arbeitsministerin an. Eine solche „Haltelinie“ sei notwendig, „damit die junge Generation und alle Vertrauen auch haben, dass sie eine anständige Rente bekommen“.



Foto: Senioren und Jugendliche, über dts Nachrichtenagentur