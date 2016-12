Nahles: Einigung über Finanzierung der Rentenangleichung noch vor Weihnachten

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will die Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung noch vor den Feiertagen unter Dach und Fach bringen: „Die Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung werde ich noch vor Weihnachten mit Finanzminister Schäuble klären“, sagte Nahles der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe). „Ohne Steuermittel wird es nicht gehen. Dann kann das Gesetz im Januar in die Ressortabstimmung gehen“, so Nahles weiter.

„Wir werden eine Lösung finden, die mit dem Haushalt kompatibel ist. Es ist doch klar, dass diese Aufgabe nicht durch die Beitragszahler allein gestemmt werden kann“, betonte die Ministerin.



Foto: Alter Mann und junge Frau, über dts Nachrichtenagentur