Nach Terroranschlag in Berlin: Obama kondoliert Merkel

US-Präsident Barack Obama hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgrund des Terroranschlags in Berlin, bei dem mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen und 48 weitere verletzt wurden, kondoliert. Obama habe Merkel seine „tiefe Anteilnahme“ ausgedrückt und „bat die Bundeskanzlerin, den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl zu übermitteln“, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Dienstag mit. „Den Verwundeten wünschte er rasche Genesung.“

Zugleich habe Obama der Kanzlerin „die Unterstützung der USA zur Aufklärung der Hintergründe der Tat“ versichert. Bei dem Anschlag war am Montagabend ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast. Der polnische Beifahrer des Terror-Lkw wurde vermutlich erschossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel schätze die Tat als Terroranschlag ein.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur