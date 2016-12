Mütter im Teenager-Alter in Deutschland und EU immer seltener

Connect on Linked in

Junge Frauen, die vor ihrem 20. Geburtstag ein Kind zur Welt bringen, werden in Deutschland und der Europäischen Union (EU) immer seltener. Die Zahl der Neugeborenen mit einer Mutter unter 20 Jahren sank in Deutschland von 2006 bis 2014 von rund 18.400 auf rund 12.100, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Der Anteil an allen Geburten ging von 2,7 Prozent auf 1,7 Prozent zurück.

Im EU-Durchschnitt hatten 2014 laut EU-Statistikbehörde Eurostat 2,3 Prozent aller Neugeborenen eine Mutter unter 20 Jahren. 2006 waren es 3,3 Prozent gewesen. Den EU-weit höchsten Anteil von Teenager-Müttern hatten 2014 Rumänien mit 8,6 Prozent und Bulgarien mit 8,3 Prozent. Unter ein Prozent lag der Anteil in Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Slowenien.

