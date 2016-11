Merkel gratuliert Trump zum Wahlsieg

Connect on Linked in

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem Immobilienmogul Donald Trump zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Es sei ein besonderer Wahlkampf „mit zum Teil schwer erträglicher Konfrontation“ gewesen, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Sie biete Trump eine „enge Zusammenarbeit“ an, rief ihn dabei aber auch zur Achtung der gemeinsamen demokratischen Grundwerte auf.

Trump hatte sich in der Wahl am Dienstag gegen seine Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt, nachdem er in fast allen sogenannten „Swing States“ triumphierte. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, tritt Trump sein Amt als US-Präsident am 20. Januar 2017 an.

Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur