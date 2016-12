Merkel geht von Terroranschlag in Berlin aus

Connect on Linked in

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass es sich bei dem Anschlag, bei dem am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz ein Lkw in eine Menschenmenge gerast war, um einen terroristischen Akt handelt. Es wäre „besonders widerwärtig“, wenn sich tatsächlich herausstelle, dass der Täter als Flüchtling nach Deutschland gekommen sei, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Sie sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus: „Zwölf Menschen, die gestern noch unter uns waren, die Pläne zu Weihnachten hatten, sind nicht mehr unter uns.“

Gleichzeitig dankte sie den Rettungs- und Sicherheitskräften für ihre Arbeit. Sie habe auch „großes Vertrauen“ in die Ermittler. Noch am Dienstag soll das Sicherheitskabinett tagen. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen, 48 weitere wurden verletzt.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur