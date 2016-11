Lufthansa streicht am Samstag streikbedingt 137 Flüge

Print This Post

Durch den andauernden Streik der Lufthansa-Piloten, der am Mittwoch begann, fallen am Samstag 137 Flüge streikbedingt aus: Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Rund 30.000 Fluggäste seien von den Flugstreichungen, vorwiegend auf der Langstrecke, betroffen. Auch im Flugprogramm auf den Kurz- und Mittelstrecken werde es aufgrund der vorangegangenen Streiktage noch zu vereinzelten Streichungen kommen, teilte das Unternehmen weiter mit.

2.863 von rund 3.000 geplanten Flügen der Lufthansa könnten am Samstag planmäßig durchgeführt werden. Seit Mittwoch waren täglich hunderte Verbindungen streikbedingt gestrichen worden. Die Vereinigung Cockpit (VC) fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.



Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur