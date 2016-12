Lufthansa-Piloten wollen diese Woche nicht streiken

Connect on Linked in

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will das neue Lufthansa-Vergütungsangebot intern prüfen und in diesem Zeitraum keine weiteren Streikmaßnahmen durchführen: „Die Beratungen werden mindestens diese Woche in Anspruch nehmen“, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Nachdem die Lufthansa ihr Angebot zum Vergütungstarifvertrag schriftlich konkretisiert habe, werde die Konzerntarifkommission den weiteren Verhandlungsprozess diskutieren, so die Gewerkschaft weiter. Zur Diskussion gehöre demnach auch die mögliche Beteiligung eines Schlichters.

Sobald ein neuer Zwischenstand erreicht sei, werde die Pilotenvereinigung „öffentlich Stellung nehmen“.



Foto: Lufthansa-Maschine wird am Flughafen beladen, über dts Nachrichtenagentur