Lufthansa: Piloten brechen Sondierungespräche ab

Die Pilotenvereinigung Cockpit hat die Sondierungsgespräche mit der Lufthansa am Freitag abgebrochen. „Trotz aller anderslautender Bekundungen scheint der Lufthansa-Vorstand kein Interesse an einer Lösung mit seinen Konzerntarifvertrags-Piloten zu haben“, sagte Cockpit-Sprecher Markus Wahl. Neue Streiks in der Luftfahrt rücken damit näher.

Es wäre die 14. Arbeitsniederlegung im laufenden Tarifkonflikt, der bereits im April 2014 begann. Der Konflikt dreht sich um Arbeitsverträge für Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings. Die Lufthansa lehnt die Forderungen der Piloten ab.

Foto: Lufthansa-Maschine am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur