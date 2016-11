Lufthansa-Personalchefin macht Piloten neues Gesprächsangebot

Connect on Linked in

Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens hat die Pilotenvereinigung Cockpit aufgefordert, neue Gespräche mit der Fluglinie aufzunehmen. „Wir müssen reden“, sagte Volkens der „Bild am Sonntag“. Sie wünsche sich „sehr, dass die Vereinigung Cockpit von ihrer unnachgiebigen Haltung endlich abrückt“.

Man müsse eine Kompromissformel finden, mit der beide Tarifpartner leben könnten. „Das kann nicht durch Streik erzwungen werden.“ Cockpit hatte ein am Freitag vorgelegtes Lufthansa-Angebot umgehend abgelehnt. Volkens kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft: „Die Streikwelle der Vereinigung Cockpit hat bereits hunderttausende Fluggäste getroffen. Das ist völlig unangemessen, denn eine Gehaltsforderung von plus 20 Prozent gibt es für keine andere Mitarbeitergruppe der Lufthansa und in keiner anderen Branche.“ Die Cockpit-Forderungen zu akzeptieren, würde die Lufthansa nach Angaben der Zeitung mindestens eine halbe Milliarde Euro kosten. Cockpit fordert eine nachträgliche Gehaltserhöhung für den Zeitraum ab 2012 bis Mai 2017 von durchschnittlich 3,7 Prozent pro Jahr.



Foto: Lufthansa-Maschine wird am Flughafen beladen, über dts Nachrichtenagentur