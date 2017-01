Lindner sieht FDP klar im Aufwind

Print This Post

Vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP am Freitag in Stuttgart sieht Parteichef Christian Lindner die Liberalen deutlich im Aufwind. „Dass es uns gelungen ist, wieder ein politischer Faktor zu sein, motiviert mich“, sagte Lindner der „Saarbrücker Zeitung“ (Dienstag). Die FDP sei inzwischen „der Ansprechpartner für Millionen Menschen, die die Sicherung ihrer Freiheit wollen, die gute Schulen und Straßen erwarten und in ihrem persönlichen Vorankommen nicht aufgehalten werden möchten“.

Lindner ergänzte: „Wir sind ein Vollsortimenter.“ Zugleich betonte der FDP-Chef, man setze auch weiterhin auf das Thema Steuersenkungen. „Und wer damit ein Problem hat, soll etwas anderes wählen.“ Union und SPD rühmten sich damit, die Steuern nicht erhöht zu haben. „Wie absurd“, so Lindner. Die breite Mitte habe jedoch eine Entlastung verdient. Die FDP sei zudem bereit, nach einem Wiedereinzug in den Bundestag Regierungsverantwortung zu übernehmen, „wenn wir unsere politischen Projekte mindestens in Teilen umsetzen können. Falls nicht, ist Opposition nicht Mist, sondern staatspolitisch notwendig“, erklärte der Vorsitzende.



Foto: Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur