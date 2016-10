Kommission gibt Ländern Mitschuld an schlechtem Infrastruktur-Zustand

Connect on Linked in

Die von der Regierung einberufene Kommission zur Stärkung der Investitionen macht die Bundesländer mit dafür verantwortlich, dass die Infrastruktur in Deutschland in schlechtem Zustand ist. Deshalb sollte den Ländern die Zuständigkeit für den Autobahnbau entzogen werden, fordert der Vorsitzende der Kommission und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, berichtet der „Spiegel“. Die „Bundesländer sind mit der Planung und Umsetzung überfordert“, sagte Fratzscher.

Der Wissenschaftler schlägt vor, die Zuständigkeit für den Autobahnbau zu bündeln. Grundsätzlich mangele es nicht an Geld. „Davon gibt es genug. Doch der Staat schafft es nicht, das Geld für die vielen wichtigen Probleme auszugeben.“ Die Folge sei eine massive Investitionsschwäche in Deutschland und „Raubbau an der Zukunft unseres Landes“, so Fratzscher weiter.

Foto: Autobahn-Baustelle, über dts Nachrichtenagentur