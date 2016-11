Köln: Kurdische Demonstration am Samstag

Print This Post

In Köln wird am Samstag eine Groß-Demonstration von Kurden gegen die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan abgehalten. Bis zu 15.000 Teilnehmer werden erwartet. Die Demonstranten wollen gegen die Festnahme hochrangiger Funktionäre der pro-kurdischen HDP in der Türkei demonstrieren.

Erdogan sei dabei, das Land in einen Bürgerkrieg zu stürzen, sagte eine Sprecherin der Vereinigung Nav-Dem, die die Demonstration organisiert. Als Redner wird auch der Parteichef der Linkspartei, Bernd Riexinger, auftreten. Die Verhaftung der Spitzenpolitiker der drittstärksten Kraft im Parlament hatte international für Empörung gesorgt. Zunächst wurden keine Gegenproteste angemeldet.

Foto: Polizeiauto vor Kölner Dom und Hauptbahnhof, über dts Nachrichtenagentur