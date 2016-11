Koalition einigt sich auf Rentenangleichung bis 2025

Print This Post

Die Große Koalition hat sich offenbar darauf geeinigt, die Renten in Ost- und Westdeutschland bis 2025 anzugleichen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verständigten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD bei einem Treffen am Donnerstagabend auf einen Beginn der Ost-West-Angleichung ab Anfang 2018. Zudem soll es Verbesserungen für Menschen mit Erwerbsminderungsrente geben. Künftig sollen ihre Renten den Berichten zufolge so berechnet werden, als hätten sie bis zum Alter von 65 Jahren gearbeitet, nicht wie heute bis 62. Auch die betriebliche Altersversorgung soll gestärkt werden.





Foto: Senioren und Jugendliche, über dts Nachrichtenagentur