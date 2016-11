Klimaschutzplan: Schmidt sieht weiter Chancen zur schnellen Einigung

Print This Post

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sieht weiterhin Chancen, sich noch vor der Weltklimakonferenz in Marrakesch Mitte November über den deutschen Klimaschutzplan zu einigen. Er sehe noch nicht, dass man nicht bis nächste oder übernächste Woche zu einem Ergebnis kommen könne, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch im „Deutschlandfunk“. Man müsse sich an die „wichtigen Grundlagen, die wissenschaftlich sind, halten und wir müssen natürlich auch die Auswirkungen auf die verschiedenen Teile unserer Wirtschaft und auch unserer Gesellschaft im Auge behalten“.

Er sei davon überzeugt, dass Deutschland „mit guten Punkten nach Marrakesch gehen“ werde. Allerdings wolle er bei dem Ergebnis „ein Wörtchen mitreden“.

Foto: Christian Schmidt, über dts Nachrichtenagentur