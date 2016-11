Kauf von Wohnimmobilien: Hendricks plant Eigenkapitalzuschuss für Familien

Connect on Linked in

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) will den Kauf von Wohnimmobilien für Familien mit einem neuen staatlichen Förderprogramm erleichtern. „Zur Förderung von Eigentum in besonders nachgefragten Regionen wollen wir gezielt Familien mit Eigenkapitalzuschüssen unterstützen“, sagte Hendricks den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Die Unterstützung soll zwischen mindestens 8.000 und rund 20.000 Euro liegen, je nach Kinderzahl“, kündigte Hendricks an, ohne weitere Details zu nennen.

Das Förderprogramm, über das noch im November entschieden werden soll, soll 2017 beginnen. Hendricks befindet sich dabei bereits im Gespräch mit dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Der Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Mit dem Förderprogramm reagiert Hendricks auf die Schieflage im deutschen Immobilienmarkt. „Selbst Familien mit mittleren Einkommen können sich in größeren Städten heute kein Eigentum leisten, weil die Grundstücke zu teuer sind“, sagte die Ministerin. „In besonders nachgefragten Lagen müssen wir deshalb auch besondere Maßnahmen ergreifen.“ Das Programm könnte über mehrere Jahre laufen. Die Förderung gehe an Familien, die Zinsen und Tilgung auch finanzieren könnten. „Dies ist wichtig, denn wir wollen keine Immobilienblasen verursachen, weil wir Menschen fördern, die die Finanzlast eines Immobilienkaufs nicht dauerhaft stemmen können.“ Der Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, begrüßte die Initiative: „Es ist sinnvoll angelegtes Geld. Der Zuschuss verbessert die Startbedingungen signifikant für Haushalte mit mittleren Einkommen“, sagte der Ökonom den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Familien mit mittleren Einkommen hätten derzeit keine Chancen, in Ballungszentren eine Immobilie zu erwerben. Dies möge auf dem flachen Land gehen, aber nicht dort, wo viele Menschen arbeiten. „Immobilienbesitz ist heute eine der größten Quellen der Reichtums- und Vermögensvermehrung“, so Horn. „Damit wäre ein staatlicher Eigenkapitalzuschuss auch ein Beitrag zur Verteilungsgerechtigkeit, um der Mittelschicht die Möglichkeit zu geben, Vermögen zu erwerben.“



Foto: Dächer von Berlin-Kreuzberg, über dts Nachrichtenagentur