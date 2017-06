Kassensystemevergleich.de – die richtige Kasse finden

Connect on Linked in



Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und damit auch die Übergangsfrist der GoBD, die Einzelhändlern bisher noch die Möglichkeit einräumte von analogen auf moderne, elekronische Kassensysteme umzusteigen. Ab dem 01. Januar 2017 gelten die neuen, strengeren Regelungen uneingeschränkt. Einzelhändler die ihre Kassensysteme bisher noch nicht vollständig auf den neuesten Stand gebracht haben, sollten daher schnellstmöglich Vorkehrungen treffen und sich dabei an die Vorgaben der GoBD halten. Andernfalls kann es zu finanziellen Verlusten kommen.

Viele der Betroffenen sind sich jedoch noch nicht sicher, welche Kassensysteme dem neuen Maßstab entsprechen und welche Wahl die beste Wahl für den jeweiligen Einzelhandel ist. Bei diesen Fragen hilft die Website Kassensystemevergleich.de weiter.

Informationen und Tipps zum Thema Kassensysteme



Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“, kurz GoBD, geben sehr genau vor, wie Einzelhändler zukünftig Buch zu führen haben und welche Kassen zu verwenden sind. Um mit den Vorgaben des Regelwerks konform zu gehen, bietet die Website Kassensystemevergleich.de eine Vielzahl an hilfreichen Informationen und Tipps. So erfahren die Betroffenen schnell, einfach und auf einen Blick, worauf es ankommt und was zu beachten ist. Die Aufklärung zum Thema Kassensysteme beginnt hier bereits mit der einfachen Frage, was genau das eigentlich ist. Auch das wichtige Thema Kartenlesegerät wird von der Website aufgegriffen und erläutert. Zudem erhält der Besucher der Website hilfreiche Tipps. Diese Beziehen sich neben dem Kauf und dem Mieten von Kassensystemen auch auf den Kauf von EC Terminals.

Wer ein spezielles Problem hat, kann zudem im FAQ von Kassensystemevergleich.de nachlesen, ob seine Frage zum Thema vielleicht dort schon beantwortet wurde.

Alle Marken auf einen Blick

Die wichtigste Funktion von Kassensystemevergleich.de ist neben der Information des Lesers vor allem der Vergleich von Marken und Produkten. Dabei werden die besten Anbieter von Kassensystemen, sowie von Kartenlesegeräten vorgestellt und bewertet. Jede Marke wird auf mehrere grundlegende Kriterien geprüft, die für die neuen Maßstäbe der GoBD, aber auch für den Einzelhändler selbst, von Bedeutung sind. Zu diesen Kriterien zählen Konformität mit dem Finanzamt, Einsatzbereiche, Datensicherheit und der dazu angebotene Service. Ein letzter wichtiger Faktor sind natürlich die Kosten und Gebühren die mit dem jeweiligen Gerät verbunden sind.

Neben der Möglichkeit sich über jede Marke und jedes Produkt einzeln zu informieren, bietet sich dem Website-Besucher ebenfalls die Möglichkeit alle Anbieter auf einen Blick zu vergleichen. Unter dem Punkt „Kassensysteme im Vergleich“ gelangt man zu einer ausführlichen Tabelle, die alle Kriterien der einzelnen Anbieter zusammenfasst und ins Verhältnis zueinander setzt.

Je nachdem wie gut die vorgestellten Marken abschließen, erhalten sie eine Bewertung durch Sterne. Eine erhebliche Rolle spielt dabei neben den verglichenen Faktoren nicht zuletzt die Bewertung durch Tester. Die Erfahrungsberichte von Käufern werden in den Vergleich mit einbezogen. Insgesamt werden von GASTROFIX bis Duratec elf verschiedene Anbieter von Kassensystemen vorgestellt.

Das gleiche Prinzip gilt für vier unterschiedliche Anbieter von Kartenlesegeräten. Wenn man sich bei Betrachtung der Vergleichstabellen für eine Marke entscheiden kann, wird man über einen Link direkt zur Website des Anbieters weiter geleitet.

Für jeden Bedarf das richtige Kassensystem

Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel. Genauso ist auch Kassensystem nicht gleich Kassensystem. Je nach Bedarf erfüllen diese Systeme verschiedenste Ansprüche. Eine entscheidende Rolle dabei spielen die Funktionen, der einzelnen Systeme, die an die Ansprüche des Einzelhandels angepasst sein sollten. So sollten Kassensysteme für die Gastronomie die Möglichkeit bieten, auf spezielle Wünsche der Gäste einzugehen und Rechnungen beispielsweise zu teilen. Wer sich nicht sicher ist, welche Anforderungen ein Kassensystem für seinen Einzelhandel erfüllen muss, ist bei Kassensystemevergleich.de ganz richtig. Denn neben dem Vergleich von Anbietern bietet die Website auch eine Auflistung von Kassensystemen an, die nach Branche sortiert ist. So findet man schnell die passende Version für jedes Geschäft, egal ob Friseursalon, Café oder Hotel.

Mobile Systeme für mehr Flexibilität

Ein besonderes Hauptaugenmerk legt die Website auf mobile Kassensysteme. Diese ermöglichen einen viel flexibleren Umgang mit der Kasse und dem Kunden im Einzelhandel. Die Freiheiten, die ein solches mobiles System bietet, sind verlockend und setzen nur eine Bedingung voraus: Einen Zugang zum WLAN. Über das WLAN werden die einzelnen Bestandteile des Systems miteinander verbunden. Natürlich ist dies auch für die Zahlung per EC-Karte von Vorteil, doch dieser Vorgang lässt sich auch ganz einfach über das mobile Internet abwickeln und setzt eine Verbindung zum WLAN nicht notwendig voraus.

Die Kassensysteme für unterwegs werden mittlerweile für Android, IPhone und IPad angeboten. Zu diesen Kategorien schlägt die Website wiederum mehrere Anbieter vor. Neben diesen Systemen für gängige Hardware bieten mittlerweile Hersteller, wie Vectron sogenannte „Handhelds“ mit eigener Hardware an.

Kommunikation und Austausch

Der stetige Austausch mit und zwischenTestern der neuen Kassensysteme und Kartenlesegeräten ist ein zentrales Anliegen der Website. Bereits auf der Startseite von Kassensystemevergleich.de werden die neuesten Erfahrungsberichte zu modernen Kassensystemen und deren Anbietern aufgelistet. So bleiben Leser der Seite immer auf dem neuesten Stand und können sich auf Erfahrungen anderer Einzelhändler verlassen.