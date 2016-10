Kaltenbach-Fügen: Reizvolle Feriendestination im Zillertal

Print This Post

Das Zillertal verdankt seinen wohlklingenden Namen dem gleichnamigen Fluss, der quer durch das Tal verläuft. Die Zillertal-Region befindet sich ca. 40 km östlich von Innsbruck und zweigt direkt vom Inntal ab. In den vergangenen Jahren hat sich das Zillertal zu einer bekannten und beliebten Tourismusregion entwickelt, in deren Mittelpunkt auch Kaltenbach-Fügen steht – eine hausgemachte Ferienregion, die mit vielen Attraktionen Besucher anzieht.

Wandern rund um Kaltenbach-Fügen

Die Ferienregion beherbergt 12 Ortschaften, die ganz und gar auf Tourismus ausgelegt sind. Sommer wie Winter können die Gäste hier Outdoor- und Natururlaub verleben. In der Region warten mehr als 100 km Skipiste auf Wintersportler aus der ganzen Welt. Insgesamt sorgen dort 47 Skilifte dafür, dass es an keiner Piste zu langen Wartezeiten kommt.

In den warmen Sommermonaten können Wanderer rund um Kaltenbach-Fügen über 400 km Wanderwege begehen. Hinzu kommen 250 km Mountainbike- und Fahrradrouten. Familien mit Kinder genießen gleichzeitig Angebot wie einen Barfußweg, einen Wasser-Spielpark und den Flying Fox. Einige der Attraktionen sind so beliebt, dass sie mehr als 50.000 Besucher pro Jahr anziehen. Dazu gehören auch ungewöhnliche Event-Attraktionen wie die „Erlebnis Sennerei“, in der die Gäste eine Käse- und Milchfabrik besichtigen können.

Wer seinen Urlaub im Zillertal auf Wanderwegen genießen möchte, die durch eine interessante und abwechslungsreiche Naturkulisse führen, der ist in der Region Fügen-Kaltenbach bestens aufgehoben. Die naturbelassenen Routen liegen entlang idyllischer Waldgebiete und Alpenpanoramen. Die Alpenstraßen der Region ebnen den Weg zu spektakulären Bergrouten und anspruchsvollen Wanderwegen in einer Höhe von 1.800 Metern. Der Ausblick über das Tal ist hier die Mühe eines Aufstieges absolut wert.

Sportliche Aktivitäten genießen

Das Zillertal hat Urlaubsangebote für nahezu jeden Geschmack zu bieten. Insbesondere sportliche Urlauber kommen dort auf ihre Kosten. Es gibt mehrere Freibäder und Badeseen vor Ort. Hinzu kommen ein 18-Loch-Meisterschafts-Golfplatz, zahlreiche Kletterangebote und ein Hochseilgarten.

Auch die längste Erlebnis-Rutsche in Westösterreich ist hier zu finden. Sie ist 133 m lang und verspricht einen wunderbaren Ausblick während der Abfahrt. Neben den Skipisten der Skigebiete rund um Fügen und Kaltenbach im Zillertal, lassen sich hier viele weitere Wintersportarten genießen:

SnowParks für Snowboards

Rodelbahnen

Langlaufloipen

Eislaufflächen

Das Zillertal historisch entdecken

Die Region, die heute das Gebiet von Fügen beherbergt, wurde bereits in der Bronzezeit besiedelt. In einigen Ortsteilen und den weiteren Ausläufern der Gemeinde hat man historische Urnengräber gefunden, die diese Aussage deutlich belegen. Der Ort wurde zum ersten Mal im 12. Jahrhundert in einem Schriftstück offiziell erwähnt. Mit dem 15. Jahrhundert konnte Fügen eine wichtige Rolle als industrielles Zentrum des Zillertals einnehmen. Die Anwohner waren damals darauf spezialisiert, Kanonenkugeln, Eisenblech und Harnischblech herzustellen. Bis heute hat der Ort industrielle Bedeutung für die Region. Der stattliche Sägewerkbetrieb Binder Holz befindet sich z.B. in der Gemeinde Fügen. Dieser Betrieb gehört zu den größten Sägewerken Europas.

Tourismus ist der Wirtschaftsmotor im Zillertal

Vor allem im Bereich des Wintertourismus hat das Zillertal in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erlebt. In den zurückliegenden Jahren ist hier die Anzahl der Übernachtungen im Tourismusbereich um 100.000 Übernachtung angestiegen, und das allein in der Wintersaison.

Die Region Kaltenbach-Fügen bietet dabei eine ideale Kombination aus Aktiv-Tourismus, Familien-Tourismus und Wellnessurlaub an. Das abwechslungsreiche Angebot der Region bringt zu jeder Jahreszeit Besucher in die Orte der Region und sorgt für ein rasantes Wachstum in vielen Geschäftsbereichen. Dies macht das Zillertal nicht nur zu einem interessanten Urlaubsgebiet, sondern auch zu einem lukrativen Investitionsort .