IT-Panne bei der Postbank: Keine Überweisungen am Terminal möglich

Die Postbank hat bundesweit technische Probleme mit ihren Überweisungsterminals: Aufgrund „einer noch nicht behobenen Störung“ hat das Institut die Überweisungsfunktion an den Geräten bis auf Weiteres deutschlandweit deaktiviert, sagte ein Postbank-Sprecher dem „Tagesspiegel“ (Mittwochsausgabe). Bereits seit Montag können Kunden daher am Terminal kein Geld mehr überweisen. Man könne aber weiterhin Kontoauszüge ziehen oder Daueraufträge einrichten.

„Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Störung schnellstmöglich wieder behoben ist“, sagte der Sprecher. Kunden, die kein Onlinebanking nutzen, könnten alternativ Überweisungen per Telefon aufgeben oder in der Filiale einen Vordruck auf Papier ausfüllen. Entstehen dadurch zusätzliche Kosten für den Kunden, würden die erstattet, so der Sprecher. In Berlin hatten Kunden nach Informationen der Zeitung bereits am Sonntag Probleme, Überweisungen am Terminal auszuführen.



Foto: Postbank, über dts Nachrichtenagentur