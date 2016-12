„Islamischer Staat“ reklamiert Berliner Terroranschlag für sich

Connect on Linked in

Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) hat den Berliner Anschlag für sich reklamiert. Über den eigenen Propaganda-Dienst „Amaq“ wurde am Dienstag eine entsprechende Meldung verbreitet. US-Medien hatten bereits am Montagabend berichtet, dass der IS sich für den Terroranschlag verantwortlich erklärt hätte.

Die Quellenlage ist bei solchen Meldungen allerdings oft zweifelhaft. Auch „Amaq“ hat in der Vergangenheit schon Anschläge in der Türkei für den IS reklamiert, die andere Organisationen aber ebenfalls begangen haben wollen. Dennoch halten Terrorexperten eine Verbindung zum „Islamischen Staat“ in diesem Fall für möglich, da er bekannten Mustern entspricht. Auch hatte eine IS-Publikation in der Vergangenheit schon Tipps veröffentlicht, wie mit Lkws Anschläge durchgeführt werden können.

Innenminister: Nach Berliner Anschlag 14 Menschen in Lebensgefahr

Nach dem Berliner Terroranschlag sind 14 Menschen weiterhin in Lebensgefahr. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Dienstagabend. Die Berliner Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass 24 Verletzte vom Breitscheidplatz die Krankenhäuser bereits verlassen konnten.

Demnach sind etwa zehn Menschen weiterhin mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus, vier davon mit nicht lebensgefährlichen, aber schweren Verletzungen. Zuvor war von 48 Verletzen die Rede, wovon 18 schwer verletzt seien. Elf Menschen wurden durch die Fahrt des Lkw auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz unmittelbar getötet, außerdem wurde in der Fahrerkabine ein polnischer Lkw-Fahrer tot gefunden, der den Terroranschlag aber nicht verübt haben soll.

Berliner Tatort bleibt weiter abgesperrt

Der Berliner Breitscheidplatz bleibt vorerst weiter abgesperrt. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit und bat die Bevölkerung um Verständnis. Das LKA werde auch noch am Mittwoch weitere Ermittlungen vor Ort durchführen, hieß es.

Unterdessen wird weiterhin nach dem Attentäter und möglichen Komplizen gesucht. Ob die Polizei überhaupt eine heiße Spur hat, ist bislang nicht bekannt. Ein am Montag zunächst festgenommener Tatverdächtiger wurde am Dienstag wieder freigelassen. Bei dem Terroranschlag am Montagabend wurden elf Menschen durch die Fahrt des Lkw auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz unmittelbar getötet, außerdem wurde in der Fahrerkabine ein polnischer Lkw-Fahrer tot gefunden, der den Terroranschlag nicht verübt haben soll, sondern vermutlich vom Attentäter erschossen wurde.

