Ischinger ruft EU-Gipfel zu Signal an Syrer auf

Nach der erneuten Feuerpause in Syrien hält der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, den Zeitpunkt für gekommen, an dem sich die EU „gestaltend und drängend“ auf oberster Ebene einschalten sollte, um eine dauerhafte Waffenruhe durchzusetzen. „Hoffentlich finden die EU-Staats- und Regierungschefs in Bratislava die Kraft und die Geschlossenheit, ein starkes politisches Signal auszusenden und der syrischen Bevölkerung massive Hilfen anzubieten, falls die Waffenruhe hält“, sagte Ischinger der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). So könne die EU Druck aufbauen und zeigen, wer die Waffenruhe breche, sei ein Feind des syrischen Volkes, erläuterte Ischinger.

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am heutigen Freitag in Bratislava erstmals zu Beratungen ohne Großbritannien zusammen.

