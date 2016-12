Insekten-Burger: Heuschrecken und Mehlwürmer bald auf Schweizer Tellern?

Connect on Linked in



Bis jetzt waren in der Schweiz Insekten als Lebensmittel nicht zugelassen – trotz ihrer hochwertigen Proteine, ihrer nachhaltigen Zucht und ihren feinen Geschmacksnoten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat heute angekündigt, dass im Frühjahr 2017 ausgewählte Insekten als Nahrungsmittel erlaubt werden. Coop hat sich mit dem Start-up Essento tatkräftig für diese Zulassung engagiert und zugleich in die Kreation von Produkten auf Basis von Insekten investiert. Im kommenden Frühling wird Coop als erster in der Schweiz Produkte anbieten, die auf Insekten basieren, darunter etwa Burger oder Hackbällchen.

«Trends aufzuspüren und Innovationen umzusetzen, gehört zu unserem Erfolgsrezept», erklärt Roland Frefel, Leiter Frischprodukte von Coop. «Mit ausgewählten Insekten als Zutaten in verarbeiteten Produkten fördern wir eine zukunftsgerichtete Lebensmittelherstellung und schaffen von Beginn an ein relevantes Angebot, das den Kunden neue Geschmackswelten eröffnet.» Sobald das neue Lebensmittelgesetz in Kraft tritt, wird es in ausgewählten Coop-Supermärkten spannende Variationen von Burgern und Hackbällchen geben.

Weltweit essen 2 Milliarden regelmässig Insekten

Gleich mehrere Gründe sprechen aus Sicht von Coop für Insekten als Lebensmittel.

Genuss: Insekten schmecken gut und bringen vielfältige Geschmacksnoten auf den Tisch. Wüstenheuschrecken erinnern an den Geschmack von Poulet und Mehlwürmer haben ein eher nussiges Aroma.

Gesundheit: Insekten enthalten viele hochwertige Proteine vergleichbar mit Fleisch und Fisch. Sie liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe sowie ungesättigte Fettsäuren. Sie bieten eine gesunde Ergänzung zum üblichen westlichen Menüplan.

Nachhaltigkeit: Insekten können sehr nachhaltig gezüchtet werden. Die Zucht braucht sehr wenig Wasser und Futter und Insekten produzieren auch wenig Treibhausgase.

Partnerschaften für eine zukunftsfähige Ernährung

Seit über drei Jahren widmet sich Essento dem kulinarischen Potential der Insekten. Das junge Schweizer Start-up entwickelt, produziert und vermarktet köstliche Spezialitäten aus essbaren Insekten für den Detailhandel und die Gastronomie. «Wir bei Coop setzen immer wieder Impulse und gestalten die Zukunft mit. Das ist enorm wichtig, wenn man an der Spitze bleiben möchte», begründet Roland Frefel die Zusammenarbeit mit Essento.

Im Rahmen der Start-up-Initiative Kickstart Accelerator unterstützt Coop auch die finnische Firma Entocube, die Essensreste in einer Container-Farm an Grillen verfüttert, die anschliessend zu Protein-Pulver verarbeitet werden.