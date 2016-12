Innenminister wollen Weihnachtsmärkte weiter stattfinden lassen

Connect on Linked in

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen nach dem Terroranschlag vom Montagabend in Berlin, Weihnachtsmärkte und andere Großveranstaltungen weiterhin stattfinden lassen. Das teilte das Bundesinnenministerium nach einer Telefonschaltkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern am Dienstag in Berlin mit. Vor Ort solle über lageangepasste und angemessene Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entschieden werden.

„Egal was wir im weiteren Verlauf noch über die genauen Hintergründe und Motive der Täter erfahren, wir dürfen und wir werden uns unser freiheitliches Leben nicht nehmen lassen“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Die Betreiber der Berliner Weihnachtsmärkte wurden aber gebeten, am Dienstag eine Öffnung der Märkte zu verzichten. Bei dem Anschlag war ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast. Zwölf Menschen starben, 48 weitere wurden verletzt.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur