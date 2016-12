In Berlin festgenommener Pakistaner offenbar nicht der Täter

Der nach dem Terroranschlag von Berlin festgenommene Pakistaner ist offenbar nicht der Täter. Der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt äußerte sich dementsprechend am Dienstag in Berlin. Die Berliner Polizei rief auf Twitter zu besondere Wachsamkeit auf.

Die Beamten würden weiter mit Hochdruck ermitteln. Bei dem Terroranschlag, bei dem am Montagabend ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast war, starben nach derzeitigen Informationen zwölf Menschen – 48 wurden verletzt, davon 18 schwer, wie Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) am Dienstag in Berlin mitteilte. Der polnische Beifahrer des Terror-Lkw wurde vermutlich erschossen. Der Senator für Inneres in Berlin, Andreas Geisel (SPD), kündigte an, die Polizeipräsenz in der Hauptstadt sichtbar zu erhöhen und das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeier überarbeiten zu wollen. Gegen 14:30 Uhr wird eine Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft erwartet, welche die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat.

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur