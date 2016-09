HRI sieht schwaches Wachstum im Wahljahr

Das „Handelsblatt“ Research Institute“ (HRI) rechnet 2017 mit deutlich weniger Wachstum als noch in diesem Jahr. Im Bundestagswahljahr werde die deutsche Wirtschaft lediglich 1,1 Prozent zulegen, nach 1,7 im laufenden Jahr, heißt es in der an diesem Freitag veröffentlichten HRI-Konjunkturprognose. Das wäre das schwächste Wirtschaftswachstum seit 2013. Hauptgrund ist laut HRI-Prognose der schwache Außenhandel. So seien die Risiken in den vergangenen Monaten markant gestiegen: Das Votum der Briten für den Austritt aus der EU werde negative Folgen haben. Zudem blickten die deutschen Exporteure mit Sorge auf das anstehende Referendum in Italien, die verfahrene Regierungsbildung in Spanien und die Gefahr protektionistischer Schritte der USA bei einem Wahlsieg Donald Trumps, schreibt das Institut. „Globalisierung und Welthandel stagnieren“, sagte HRI-Präsident Bert Rürup. „Und diese Globalisierungspause trifft natürlich den großen Globalisierungsgewinner Deutschland mit seinem exportorientierten Geschäftsmodell besonders.“

Foto: Industrieanlagen, über dts Nachrichtenagentur