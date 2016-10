Höhenflug der AfD in Umfragen gestoppt

Print This Post

Der Höhenflug der AfD in den Umfragen ist gestoppt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären, würde die Partei nur noch auf zwölf Prozent kommen. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.

Das ergab der Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung „Bild am Sonntag“ erhebt. Die FDP kann einen Zähler auf sieben Prozent zulegen und wäre somit sicher im Bundestag vertreten. Dies ist der höchste Wert für die Liberalen seit einem halben Jahr. Die Linke gewann ebenfalls einen Prozentpunkt und liegt nun bei zehn Prozent. Union (32 Prozent), SPD (23 Prozent) und Grüne (elf Prozent) stagnierten bei den Werten der Vorwoche. Auch die anderen Parteien blieben bei fünf Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 22. und 28. September 1939 Personen befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten „repräsentativ“ sein.



Foto: Kreuz auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur