Haseloff lobt politische Kultur in Jamaika-Koalition

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die politische Kultur in seiner schwarz-rot-grünen Koalition gelobt. Das gemeinsame Regieren der Vertreter von CDU, SPD und den Grünen funktioniere sehr gut, sagte er dem Sender „Phoenix“. „Das ist ein bunteres Regieren. Der Meinungsbildungsprozess fängt früher an.“

Man müsse sich auch in die Rolle der anderen Parteien hineinversetzen, so Haseloff. Mit Seitenhieb auf die verhärteten politischen Fronten zwischen den zwei Parteien in den USA, zeigte er sich sehr zufrieden mit dem „Runden-Tisch Charakter“ der Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt.



Foto: Reiner Haseloff, über dts Nachrichtenagentur