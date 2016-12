Guterres als UN-Generalsekretär vereidigt

Print This Post

Der Portugiese António Guterres ist als neuer UN-Generalsekretär vereidigt worden. Vor der UN-Vollversammlung in New York legte er am Montag feierlich seinen Amtseid ab. Das Gremium hatte Guterres Mitte Oktober zum neuen Generalsekretär der Vereinten Nationen bestimmt.

Offiziell übernimmt frühere portugiesische Premierminister und ehemalige UN-Hochkommissar für Flüchtlinge den Posten am 1. Januar 2017 von seinem Vorgänger Ban Ki-moon, der seit dem Jahr 2007 UN-Generalsekretär ist.



Foto: Fahne vor den Vereinten Nationen (UN), über dts Nachrichtenagentur