Grünen-Politiker Habeck: Zweifeln steht Politikern gut

Der schleswig-holsteinische Umweltminister und stellvertretende Ministerpräsident des Landes, Robert Habeck (Grüne), macht sich auch als Politiker stark für Selbstzweifel: „Ich finde ja selbst, dass ein Grundmodus des Zweifels uns in der Politik gut ansteht“, sagte er dem „Zeitmagazin“. Niemand wisse „doch, wie das Leben so richtig geht, nur die Politiker, die wissen immer alles. Das ist weder sympathisch, noch kann es wirklich so sein“.

Politik könne nur funktionieren, wenn Politiker sich auch angreifbar machten. Habeck bewirbt sich derzeit in einer Urwahl darum, einer der beiden Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl 2017 zu werden.



Foto: Robert Habeck, über dts Nachrichtenagentur