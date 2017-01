Grüne wollen mit MobilPass mehr als 130 Verkehrsverbünde ersetzen

Print This Post

Die Grünen wollen die mehr als 130 Verkehrsverbünde in Deutschland durch einen bundesweit einheitlichen Standard überflüssig machen. Wie der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, geht dies aus einem Papier der Verkehrspolitiker im Bundestag hervor. „Deutschland muss ran an die historischen Strukturen und endlich die nicht aufeinander abgestimmte Mobilität zwischen Bahn, Rad und Auto erneuern“, heißt es darin.

„Die Nutzung öffentlicher Verkehrsangebote muss kinderleicht werden.“ Um das Ziel zu erreichen, wollen die Grünen einen sogenannten MobilPass einführen. Mit nur einer App ließe sich dann die gesamte Reise von Tür zu Tür über alle Verkehrsmittel hinweg buchen, da in den MobilPass nicht nur öffentliche Verkehrsmittel wie Bahnen und Busse integriert werden sollen, sondern auch Car- und Bikesharing-Angebote, Taxis und Fähren. Auch die Bezahlung soll automatisch erfolgen. „Mit einem übersichtlichen Angebot, nachvollziehbaren Preisen und einer unkomplizierten Nutzung wird die Mobilität der Zukunft so einfach wie die Onlinebestellung von Pizza“, so Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Bundestag.

