GoEuro – die Reisesuchmaschine für jedes Verkehrsmittel

Berlin – Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen. Doch nicht nur über die Reise selbst, kann viel erzählt werden, sondern auch bereits über die Reiseplanung. Etwa, ein Flug nach Lissabon. Von welchem Flughafen gehen günstige Flüge ab? Ist der Flug noch günstig, wenn der Flughafen hunderte Kilometer entfernt ist? Wie kann der Flughafen erreicht werden? Per Auto, per Zug, per Bus? Die Fahrtkosten, wie setzen sie sich zusammen, welche Option ist die günstigste? Nicht einfach, so eine Reise zu planen. Oder doch? Die Suchmaschine GoEuro vergleicht alle Reisemöglichkeiten und erleichtert dem Reisenden die Planung. Das Ergebnis? Der vollkommene Überblick über alle Transportoptionen, über Zeiten und Kosten. Selbst der günstige Mietwagen lässt sich über die Suchmaschine finden.

Und so entstand GoEuro

Für den Gründer von GoEuro Travel GmbH, Naren Shaam, begann alles mit einer Europarundreise. Die Planung erwies sich als äußerst kompliziert und hinterher musste festgestellt werden, dass oft viel zu hohe Kosten für Reiseetappen anfielen. Die Problematik beschäftigte Naren Shaam und er gründete schließlich GoEuro, eine multi-mode Reisesuchmaschine. Sie ermittelt die Verbindungen, Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie die Kosten. Der Reisende erhält detailliert alle nötigen Informationen, sodass er sich für die bestmögliche und günstigste Route entscheiden kann. Ist die Reiseroute gewählt, können Buchungen über die Partner von GoEuro durchgeführt werden. Vom GoEuro Team wird die Reiseroute für das Mobiltelefon, das Mailprogramm oder für Social Media entworfen. Reisen , dabei Zeit und Kosten zu sparen, wurde die Reisesuchmaschine möglich. Selbst für Reisen innerhalb Deutschlands stellt GoEuro eine große Hilfe dar. Viele Transportmöglichkeiten, wie etwa das Reisen mit Fernbussen, sind vielen Bundesbürgern noch nicht wirklich geläufig. Die Reisesuchmaschine erfasst jedoch alle Optionen und liefert ein rasches Ergebnis. Da die Datenbanken ständig erweitert und das Netzwerk ausgebaut werden, sind die Suchergebnisse stets auf dem aktuellsten Stand.

GoEuro im Wachstum begriffen

Die Idee zur Entwicklung der Reisesuchmaschine von Naren Shaam war bereits brillant, doch die Umsetzung und die Praxis haben erst gezeigt, wie groß der Wunsch nach optimaler Routenplanung bei einer Reise wirklich ist. Um neue Märkte zu erschließen und die Reichweite von GoEuro zu erhöhen, hat sich kürzlich eine Investorengruppe entschlossen, das junge Unternehmen, das inzwischen bereits 40 Mitarbeiter beschäftigt, zu unterstützen. Die Plattform selbst ist gegenwärtig in Deutschland , Spanien und Großbritannien verfügbar. Mit dem neuen Kapital werden es bald mehr Länder sein, in denen Reisende die Suchmaschine für sich arbeiten lassen können. Welche Länder genau erfasst werden sollen, ist jedoch noch nicht bekannt. Bisher sind 150 Flughäfen, 12.900 Bahnhöfe, 8.500 Busstationen erfasst, wobei 23.000 Ziele erreicht werden können. Auch ist ein Anliegen von GoEuro, die direkte Buchung über die Plattform zu ermöglichen. Wie wichtig die Plattform für Reisende geworden ist, zeigt die Besucherzahl. Sie liegt nur 7 Monate nach dem Start bei 1,8 Millionen. GoEuro hat eine wichtige Lücke geschlossen und die Vielzahl der unterschiedlichen Reiseangebote auf eine Weise entwirrt, durch die der Reisende profitiert. Dabei ist es gleichgültig, ob die Reise per Flugzeug, per Bahn oder per Bus unternommen wird, oder ob die Reiseroute alle Transportmittel umfasst. Durch den Vergleich von Zeiten und Kosten wird die Planung einfach und übersichtlich und bei der Reise selbst werden Kosten und Zeit gespart.