Göring-Eckardt und Özdemir suchen Kontakt zu FDP-Chef Lindner

Die grünen Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, suchen offenbar den Kontakt zum FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Das berichtet die „Berliner Zeitung“ (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf führende FDP-Kreise. Özdemir sei mit Lindner bereits seit längerem im Gespräch, heißt es demnach.

Neuerdings stelle auch Göring-Eckardt einen Draht zu ihm her. Dahinter verbergen sich demzufolge nicht zuletzt Koalitionsüberlegungen. Denn für eine schwarz-grüne Koalition würde es nach den aktuellen Umfragen nicht reichen, für ein Bündnis von CDU/CSU, Grünen und FDP allerdings schon – immer vorausgesetzt, die FDP schafft den Wiedereinzug in den Bundestag. Göring-Eckardt und Özdemir wollen sich im Wahlkampf auf keine Koalitionsoption festlegen. Beiden wird aber eine klare Präferenz für Schwarz-Grün nachgesagt. Zudem hatte sich Göring-Eckardt bei der Pressekonferenz am Mittwoch im Anschluss an die Vorstellung der Spitzenkandidaten sehr deutlich von der linken Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht distanziert.



