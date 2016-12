Gewerkschaft EVG: Bahn-Tarifverhandlungen in entscheidender Phase

Connect on Linked in

In den Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn (DB) gab es in der Nacht zu Montag offenbar Fortschritte. „Wir konnten in weiteren zwölf Stunden intensiver Verhandlungen viele unserer noch offenen Forderungen durchsetzen, bei der Frage der geforderte Lohnerhöhung sowie der zu vereinbarenden Laufzeit sind jedoch erneut für uns unverständliche Hürden aufgebaut worden“, erklärte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. „Nach allem, was wir bisher erreicht haben, ist die Zeit reif für einen Abschluss. In weiteren langwierigen Verhandlungen sehen wir keinen Sinn. Die Entscheidung muss jetzt fallen“, so Rusch-Ziemba.

Die DB sei aufgefordert worden, ein „akzeptables Gesamtpaket“ zu vereinbaren. „Andernfalls kommen wir am Verhandlungstisch nicht weiter und brechen ab. Was das bedeutet, ist dem Arbeitgeber klar“, so die Gewerkschafterin.



Foto: Winter bei der Deutschen Bahn, über dts Nachrichtenagentur