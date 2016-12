Generalbundesanwalt bestätigt Tod des Berliner Terrorverdächtigen

Connect on Linked in

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Peter Frank, hat den Tod des Berliner Terrorverdächtigen Anis Amri bestätigt. Die Ermittlungen gingen aber mit „hoher Intensität weiter“, teilte Frank am Freitag mit. Es gehe darum, zu ermitteln, ob Amri Unterstützer, Mitwisser oder Gehilfen hatte.

Dazu stehe man im engen Kontakt mit den italienischen Behörden. Zuvor hatte der italienische Innenminister Marco Minniti mitgeteilt, dass es sich bei dem in der vergangenen Nacht in Mailand bei einer Routinekontrolle von Beamten der italienischen Polizei erschossenen Mann „ohne Zweifel“ um Anis Amri handele. Der Gesuchte war offenbar aus Frankreich nach Italien eingereist. Am späten Mittwochnachmittag war die Öffentlichkeitsfahndung nach Amri gestartet und eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgelobt worden. Am Donnerstag war auch Haftbefehl gegen den Gesuchten erlassen worden. Er soll den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vom Montagabend verübt haben, bei dem zwölf Personen ums Leben kamen. Dabei war ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt.

Anis Amri auf Video-Material vom Mailänder Hauptbahnhof zu sehen

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist auf Video-Aufzeichnungen vom Mailänder Hauptbahnhof zu sehen. „Mit Sicherheit wissen wir, dass er nachts um ein Uhr am Mailänder Hauptbahnhof gewesen ist“, sagte der Polizeipräsident von Mailand, Antonio De Iesu, der „Welt“ (Onlineausgabe). „Wir haben Bildmaterial dazu.“

Das Material könne allerdings noch nicht veröffentlicht werden, es diene weiteren Fahndungszwecken. Unklar sei noch, wie der Mann dann in die Kleinstadt Sesto San Giovanni im Norden von Mailand weitergefahren sei. Auch sei noch nicht gesichert, dass Amri aus Frankreich nach Italien eingereist sei, dies sei aber „möglich“. De Iesu sagte, es gebe inzwischen an allen öffentlichen Gebäuden, auf Plätzen und Bahnhöfen in Mailand eine intensive Video-Überwachung, die von einer Einsatzzentrale rund um die Uhr analysiert werde. „Die Technologie ist eine wertvolle Hilfe bei der Bekämpfung der Kriminalität“, sagte der Polizeipräsident. „Wichtig ist, dass der Bürger über die Präsenz informiert ist.“

Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur