Gemkow will nach Suizid von Terrorverdächtigem nicht zurücktreten

Connect on Linked in

Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) will nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Jaber A. in der JVA Leipzig nicht zurücktreten. „Es ist nicht meine Art und Weise, jetzt die Flucht anzutreten“, sagte der CDU-Politiker im „Deutschlandfunk“. Es wäre ein „Stehlen aus der Verantwortung“, jetzt zurückzutreten.

„Ich trage natürlich die Verantwortung für all das, was bei uns in der sächsischen Justiz, insbesondere im Justizvollzug passiert“, so Gemkow weiter. Heute würden man sicherlich einiges anders mache, aber es sei in dem Fall „lege artis gehandelt worden“. Man müsse jetzt „die richtigen Schlüsse“ daraus ziehen, was in der JVA „möglicherweise“ nicht in Ordnung gelaufen war.

Gewerkschaft der Polizei will Videoüberwachung in Haftanstalten

Der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, hat eine permanente Überwachung mutmaßlicher Selbstmordattentäter durch Videokameras oder Sitzwachen in Haftanstalten gefordert: „Wir brauchen eine permanente Überwachung von potenziellen Selbstmordattentätern in den Haftanstalten“, sagte Radek der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). Eine solche Dauer-Überwachung „erfordert mehr Personal für Sitzwachen vor der Zelle oder für die Videoüberwachung“, so der GdP-Vize.

„Nicht nur die Polizei, alle Sicherheitsbehörden müssen sich stärker auf die Denkweise eines Selbstmordattentäters einstellen.“ Ein mutmaßlicher IS-Terrorist sei kein „herkömmlicher“ Verdächtiger. „Wir müssen verinnerlichen, dass dieser Tätertypus sich selbst aufgegeben hat“, sagte er.

Foto: Gefängnis, über dts Nachrichtenagentur