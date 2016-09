Gauck will auch als Alt-Bundespräsident engagiert bleiben

Print This Post

Bundespräsident Joachim Gauck will sich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im März 2017 politisch einmischen, hat dafür aber noch keine konkreten Pläne. „Erst mal lege ich eine Verschnaufpause ein“, sagte Gauck der „Saarbrücker Zeitung“ (Donnerstagsausgabe). „Diejenigen, die mich kennen, argwöhnen allerdings, dass diese Phase nicht besonders lang sein wird.“

Er wolle sich auch als Bürger in fortgeschrittenem Alter noch engagieren, sagte der Bundespräsident. „In welcher Form, das weiß ich heute noch nicht so genau.“ Gauck betonte weiter, er gebe sein Amt mit einem guten Gefühl ab, „weil Deutschland stabil ist“. Allerdings wünsche er sich für die Zukunft des Landes „noch mehr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten“ und weniger „Furcht vor Veränderungen“.

Foto: Joachim Gauck, über dts Nachrichtenagentur