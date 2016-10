Gastgewerbeumsatz im August 1,9 Prozent niedriger als im Vorjahr

Print This Post

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im August 2016 preisbereinigt 1,9 Prozent weniger umgesetzt als im entsprechenden Vorjahresmonat: Nominal (nicht preisbereinigt) ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Die Beherbergungsunternehmen erzielten real 1,8 Prozent niedrigere und nominal 0,4 Prozent höhere Umsätze als im August des Vorjahres. Der Umsatz in der Gastronomie fiel im August 2016 real um 2,0 Prozent und stieg nominal um 0,2 Prozent gegenüber dem August 2015. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Caterer real um 2,2 Prozent und nominal um 3,8 Prozent über dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats.

Von Januar bis August 2016 setzte das deutsche Gastgewerbe real 0,8 Prozent und nominal 2,9 Prozent mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Kalender- und saisonbereinigt fiel der Umsatz im August 2016 im Vergleich zum Juli 2016 real um 0,7 Prozent und nominal um 0,4 Prozent.



Foto: Bedienung in einem Café, über dts Nachrichtenagentur