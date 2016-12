Gabriel rechnet für 2017 mit Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent

Print This Post

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet für das kommende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent. Das geht laut „Spiegel“ aus dem Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts hervor, den Gabriel an die übrigen Ministerien zur Abstimmung verschicken ließ, um ihn Ende Januar veröffentlichen zu können. „Die Konstitution der deutschen Wirtschaft zeigt sich weiterhin robust“, schreiben Gabriels Experten.

Sie rechnen damit, dass die Beschäftigung 2017 um rund 400.000 neue Jobs auf dann 43,9 Millionen Arbeitsplätze steigt, „auch aufgrund der qualifizierten Zuwanderung aus dem EU-Ausland“. Angesichts von Unsicherheiten in der Eurozone und der Weltwirtschaft erscheine die Entwicklung in Deutschland „bemerkenswert“, heißt es in dem Bericht. „Auch der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens wird nach Einschätzung der Bundesregierung kurzfristig keine gravierenden gesamtwirtschaftlichen Folgen für die deutsche Wirtschaft haben.“



