Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos erhält den Friedensnobelpreis 2016. Das teilte das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Die Redaktion der dts Nachrichtenagentur bearbeitet das Thema bereits. Weitere Details werden in Kürze gesendet.