Frankreich: Fillon wird Kandidat der Konservativen

François Fillon wird Kandidat der Konservativen bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im kommenden Jahr. Fillon setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen Alain Juppé durch, ergaben erste Teilergebnisse. Der ehemalige Premierminister versammelte rund 70 Prozent der Stimmen hinter sich und siegte damit deutlich.

In der ersten Runde hatte der 62-Jährige überraschend die Abstimmung gewonnen und dabei den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy aus dem Rennen geworfen. Mehr als 2,5 Millionen Franzosen hatten sich für die Abstimmung registriert, die den Kandidaten der Konservativen in den kommenden Präsidentschaftswahlen bestimmte.



Foto: Fahne von Frankreich, über dts Nachrichtenagentur