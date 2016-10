Flüchtlingslager: Räumung des „Dschungel von Calais“

Connect on Linked in

Die französischen Behörden haben am Montagmorgen mit der Räumung des wilden Flüchtlingscamps nahe der nordfranzösischen Stadt Calais begonnen. In der Nacht kam es anlässlich der angekündigten Maßnahme erneut zu Ausschreitungen in dem sogenannten „Dschungel von Calais“ – Migranten warfen mit Steinen, Polizeikräfte setzten Tränengas ein. In den vergangenen Monaten lebten schätzungsweise rund 6.000 Menschen in dem improvisierten Camp.

Nun sollen die Flüchtlinge in Aufnahmezentren in ganz Frankreich verteilt werden, wo sie Asyl beantragen können. Die meisten von ihnen suchen eine Weiterreisemöglichkeit nach Großbritannien, da sie dort Verwandte haben. In den vergangenen Monaten hatten französische Gerichte wegen der schlechten Hygiene-Zustände in dem Lager immer wieder Teilräumungen angeordnet. Ende September hatte Frankreichs Präsident François Hollande die „vollständige Auflösung“ des Camps angekündigt.

Foto: Flüchtlingslager, über dts Nachrichtenagentur