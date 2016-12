EU verlängert Sanktionen gegen Russland

Print This Post

Die Europäische Union will die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate verlängern. Darauf hätten sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel geeinigt, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Diplomaten. Die Strafmaßnahmen waren im Sommer 2014 im Rahmen der Ukraine-Krise verhängt worden.

Sie richten sich unter anderem gegen Staatsbanken, den Export von Rüstungsgütern sowie gegen die Öl- und Gasindustrie. Moskau hatte im Gegenzug ein Einfuhrverbot für Lebensmittel aus der EU verhängt. Eine Aufhebung der Sanktionen wird von der Umsetzung des Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine abhängig gemacht.



