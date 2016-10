EU und Kanada unterzeichnen Freihandelsabkommen Ceta

Connect on Linked in

Die Europäische Union und Kanada haben am Sonntag das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta unterzeichnet. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk setzten am Sonntagnachmittag in Brüssel ihre Unterschrift unter die Dokumente. Ursprünglich sollte die Unterzeichnung bereits am vergangenen Donnerstag stattfinden.

Aufgrund des Widerstands belgischer Regionalregierungen musste dies allerdings verschoben werden. „Ende gut alles gut“, so Juncker am Sonntag. „Es hat etwas länger gedauert. Aber das Endergebnis ist da und trägt allen Bedenken Rechnung.“ In Kraft treten wird das Handelsabkommen, wenn auch das Europaparlament sowie die nationalen Vertretungen zugestimmt haben.



Foto: Container, über dts Nachrichtenagentur