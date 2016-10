Emnid: AfD überholt Grüne in Wählergunst

Print This Post

Die AfD hat die Grünen laut einer Emnid-Umfrage in der Wählergunst überholt. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für „Bild am Sonntag“ erhebt, konnte die AfD konnte um einen Prozentpunkt zulegen und erreicht 13 Prozent. Die Grünen, in der vergangenen Woche noch gleichauf mit der AfD, verlieren einen Prozentpunkt und kommen auf elf Prozent.

Die Union erreicht erneut 32 Prozent, die SPD legt im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zu und steigt auf 24 Prozent. Die FDP bleibt unverändert bei sechs Prozent. Die Linke büßt einen Zähler ein und sinkt damit auf neun Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche fünf Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 6. und dem 12. Oktober 2.827 Personen befragt.



