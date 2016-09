Dresden: Sprengstoffanschläge vor Moschee und Kongressgebäude

Print This Post

In Dresden hat es am späten Montagabend zwei Sprengstoffanschläge gegeben. Ziel der Anschläge waren eine Moschee sowie das Internationale Congress Center Dresden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde demnach niemand.

An beiden Tatorten wurden Reste von selbstgebauten Sprengsätzen gefunden. „Beiden Anschläge stehen zeitlich im Zusammenhang“, so Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar. „Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen. Gleichzeitig sehen wir auch eine Verbindung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der deutschen Einheit am kommenden Wochenende.“

Foto: Polizeiabsperrung, über dts Nachrichtenagentur